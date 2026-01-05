Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы избрал руководство

Председателем назначили Хорхе Родригеса

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, который избран на 2026-2031 годы, приступил к работе в соответствии с конституцией страны. Трансляцию вел телеканал Venezolana de Television.

На первом заседании депутаты принесли присягу и переизбрали на пост председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, первым заместителем спикера парламента избран Педро Инфанте, заместителем - Гресия Кольменарес. Были избраны также руководители парламентских комиссий.

Кандидатуры на избрание в руководство парламента были выдвинуты депутатом Николасом Мадуро Герра - сыном президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В своем выступлении он опроверг все обвинения, выдвинутые США в свой адрес и против законного главы государства, а также его супруги депутата парламента Силии Флорес. Мадуро Герра призвал депутатов парламента и венесуэльский народ к единству.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В республике введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по Венесуэле. Мадуро с супругой были захвачены и вывезены из страны. Глава Белого дома также заявил, что США намерены взять Венесуэлу под временное управление. Верховный суд республики назначил исполнительного вице-президента Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.