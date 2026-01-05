Глава МИД Чехии обсудил с послом Украины настроения в чешском обществе

Встреча носила рабочий характер, сообщило информационное агентство CTK

ПРАГА, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка обсудил с послом Украины в республике Василием Зварычем настроения в чешском обществе. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Зварыч, как подчеркнуло агентство, не был вызван в МИД, состоялась рабочая встреча министра с главой дипломатического представительства. Чешские СМИ проинформировали ранее, что Марцинка вызвал посла Украины после его критических высказываний в адрес спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамуры. Руководитель чешской дипломатии назвал эти выступления неуместными.

Марцинка, чьи слова привело агентство, сообщил, что встреча с Зварычем "прошла в серьезной атмосфере, и речь не шла о вызове посла - этот инструмент используется в дипломатии как форма протеста или выражения серьезной обеспокоенности принимающей страны в отношении государства, которое представляет посол". Во вторник, согласно CTK, состоится телефонный разговор министров иностранных дел Чехии и Украины.

Окамура в новогоднем видеообращении к согражданам раскритиковал предоставление оружия Украине и киевское руководство, выступил против реализации планов вступления этой страны в Евросоюз. Это вызвало резкую реакцию чешской оппозиции, а также украинских политиков и дипломатов.