Фидан: Турция поддерживает инициативы США по урегулированию конфликта на Украине

Глава турецкого МИД отметил, что усилия американского президента США соотносятся с тем, что делает Анкара

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Турция полностью поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, и его усилия соотносятся с тем, что делает сама Турция в этом вопросе. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан в комментарии для португальского телеканала RTP.

"Мы полностью поддерживаем те аспекты, которые пытаются реализовать в контексте войны между Украиной и Россией администрация Трампа и его команда с тех пор, как они пришли к власти, в особенности в течение последних месяцев. То, что пытается сделать господин Трамп, полностью совпадает с тем, что пытаемся делать мы. Турция - единственная страна, которая может собрать вместе стороны конфликта. Мы смогли усадить их за один стол переговоров. Господин Трамп ведет контакты с разными сторонами, что очень хорошо. Мы тоже делаем все возможное, чтобы помочь", - сказал Фидан, находившийся с визитом в Лиссабоне. Запись предоставила пресс-служба МИД Турции.