Фидан: конфликт на Украине вызвал серьезные кризисы на глобальном уровне

Глава турецкого МИД отметил, что ситуация привела к проблемам с поставками продовольствия

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 5 января. /ТАСС/. Конфликт на Украине привел к появлению различных кризисных явлений на глобальном уровне. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан в комментарии для португальского телеканала RTP.

"Теперь это уже не просто война между Украиной и Россией. Она превратилась в нечто гораздо большее, чем просто конфликт между этими двумя странами. Она создала разломы, вызвала серьезные разногласия, привела к экономическим, энергетическим и политическим кризисам, начиная с Европы и затрагивая другие страны. Она также привела к продовольственному кризису из-за проблем с поставками зерна. Таким образом, фактически этот конфликт породил серию крупных глобальных кризисов. Поэтому эта война должна закончиться", - сказал Фидан, находившийся в понедельник с визитом в Лиссабоне. Запись предоставила пресс-служба МИД Турции.