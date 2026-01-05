В Сирии опровергли сообщения о покушении на временного президента аш-Шараа

В МВД республики отметили, что никаких инцидентов с руководящими деятелями не происходило

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 5 января. /ТАСС/. Официальный представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба опроверг 5 января распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы имевшей место попытке покушения на временного президента республики Ахмеда аш-Шараа.

"Эти сведения абсолютно ложные и не соответствуют действительности, - написал чиновник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). - Никаких инцидентов с президентом и другими руководящими деятелями в последние дни не происходило".

Аль-Баба призвал граждан и средства массовой информации "проявлять ответственность и пользоваться точными данными, поступающими от правительственных ведомств".

По сведению газеты Asharq Al-Awsat, в течение последних двух дней в соцсетях распространялись вводящие в заблуждение изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Утверждалось, что президент Ахмед аш-Шараа и один из его помощников якобы получили ранения во время нападения на них в Дамаске.

Ранее советник президента Сирии по СМИ Ахмед Зейдан написал в X, что слухи о взрыве и стрельбе 30 декабря поблизости от президентского дворца и в столичном микрорайоне Меззе-86 не соответствуют действительности. По его словам, кампания дезинформации и измышлений является "происками сил зла".

Сирийская газета Al Watan разместила в понедельник вечером снимки главы государства, который совершал прогулку по проспекту Меззе.