Делси Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента Венесуэлы

Она назвала лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес "героями, находящимися в заложниках в США"
19:05
обновлено 19:30

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес

© Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС

КАРАКАС, 5 января. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес.

"Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины", - сказала Родригес на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.

В своей присяге и.о. президента назвала Мадуро и его жену Силию Флорес "героями, находящимися в заложниках в США". "Клянусь своей честью, что не опущу рук и не буду знать покоя, пока не увижу, что Венесуэла добилась предназначенной ей судьбы как свободной, суверенной и независимой нации", - сказала Родригес. 

