Премьер Гренландии считает, что США не станут ее завоевывать

Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не подходит для сравнения с Венесуэлой

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен считает, что ее нельзя сравнивать с Венесуэлой и США не собираются захватывать Гренландию.

"Наша страна не подходит для сравнения с Венесуэлой. У нас демократическое государство, так было много лет. <...> Не складывается такая ситуация, что США могут завоевать Гренландию. Поэтому нам не следует паниковать. Мы изучаем все возможности", - приводит слова премьера Гренландии агентство Ritzau.

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно возвращался к теме присоединения острова к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.