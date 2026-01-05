Премьер Гренландии заявил о желании восстановить хорошие отношения с США

Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что остров пытается наладить прямую связь с Вашингтоном"

СТОКГОЛЬМ, 5 января. /ТАСС/. Гренландия намерена восстановить хорошие отношения с США. Об этом заявил председатель правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

"Мы хотели бы восстановить хорошее сотрудничество, которое у нас было с США ранее <...>. Мы пытаемся наладить прямую связь с Вашингтоном", - приводит слова премьера Гренландии агентство Reuters.

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера: Трамп утверждал, что вокруг острова "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно возвращался к теме присоединения острова к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.