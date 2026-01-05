Лидер левой оппозиции Кипра заявил, что действиям США в Венесуэле нет оправдания

Генсек АКЭЛ Стефанос Стефану отметил, что интервенция вызвала негативную реакцию в том числе и в американских властных институтах

НИКОСИЯ, 5 января. /ТАСС/. Действиям США в Венесуэле нет никакого оправдания, поскольку их реальной целью было не восстановление демократии, а доступ к нефтяным ресурсам этой латиноамериканской страны. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Стефанос Стефану на митинге протеста левой оппозиции Кипра, организованного вечером 5 января у стен американского посольства в Никосии.

"Мы категорически заявляем, что никакое алиби и никакие отговорки не могут быть оправданием противоправных действий. Именно поэтому мы категорически отвергаем высказанные в прессе мнения о том, что американская интервенция оправдана уже потому, что ее проведение позволило свергнуть диктатора или предотвратить предполагаемый незаконный оборот наркотиков в Соединенных Штатах", - отметил лидер крупнейшей левой партии страны, имеющей второе по численности представительство в парламенте островного государства.

По словам Стефану, которые приводит на своем сайте газета Cyprus Mail, "куда очевиднее то, что правительство Соединенных Штатов преследовало цель эксплуатации богатых нефтяных залежей Венесуэлы, а не восстановления демократии в стране".

Генсек АКЭЛ добавил, что действия администрации президента Дональда Трампа в Венесуэле вызвали негативную реакцию в том числе и в американских властных институтах. "Члены Конгресса США, включая республиканцев, обвиняют администрацию Трампа в нарушении не только международного права, но и американского законодательства", - сказал Стефану.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в нью-йоркским районе Бруклин.

Американские власти обвиняют венесуэльского лидера в сговоре в целях наркотерроризма, сговоре в целях ввоза кокаина, владении оружием и взрывными устройствами, а также сговоре в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов. В понедельник Мадуро вместе с женой впервые предстали перед судом, появившись в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк. При этом оба они не признали вину по инкриминируемым им в США обвинениям.