Зеленский назначил первого замглавы СБУ

Им стал Александр Поклад

Первый заместитель главы СБУ Александр Поклад © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины (СБУ). Первым заместителем главы СБУ назначен Александр Поклад, а новым руководителем Антитеррористического центра стал Денис Килимник.

Указы о перестановках в спецслужбе опубликованы на сайте Зеленского. Поклад уволен с должности замглавы СБУ и сразу переназначен первым заместителем. Килимник одним указом назначен заместителем главы СБУ, другим - руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

До этого центр возглавлял Сергей Андрущенко, указ о его увольнении также опубликован на сайте.