Британия установила контакт с оппозиционером Мачадо после захвата Мадуро

Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер сообщила, что поговорила с лауреатом Нобелевской премии мира

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Великобритания установила контакт с экс-депутатом венесуэльского парламента и лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо после захвата Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро в результате операции. Об этом сообщила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер.

"Сегодня я провела разговор с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Ее непоколебимая борьба за демократию, права человека и верховенство права в Венесуэле и против репрессий вдохновляет. Мы продолжим поддерживать контакт в ближайшие дни и недели", - заявила Купер, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Она также сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого "подчеркнула важность соблюдения международных норм". Купер добавила, что теперь основные усилия должны быть направлены на то, чтобы "избежать ухудшения" ситуации в Венесуэле и скатывания республики к "нестабильности, криминалу или насилию".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

5 января Мадуро и его жена предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.