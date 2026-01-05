Зеленский уволил глав департаментов контрразведки СБУ

При этом Андрей Тупиков назначен заместителем главы Службы безопасности Украины

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский уволил начальников департаментов контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, Андрей Тупиков уволен с должности начальника департамента контрразведки, а Александр Дубровин - с должности начальника департамента военной контрразведки СБУ.

При этом другим указом Тупиков назначен заместителем главы СБУ. Указов о назначении новых глав департаментов на данный момент не опубликовано.

Вместе с тем на сайте были обнародованы указы о назначении Александра Поклада первым замглавы СБУ, а Дениса Килимника руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Ранее первым замглавы и руководителем центра был Сергей Андрущенко, указы о его увольнении также опубликованы. Кроме того, с должности заместителя главы СБУ уволен Сергей Наумюк.