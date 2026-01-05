Хегсет заявил, что около 200 военных США были в Каракасе для захвата Мадуро

Глава Пентагона вновь подчеркнул, что среди американских солдат не было убитых

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил 5 декабря, что во время операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро около 200 американских военных находились в центре Каракаса.

По словам Хегсета, "почти 200 выдающихся американцев отправились в центр Каракаса", чтобы "поймать человека, которому США предъявили обвинения и которого разыскивало американское правосудие". Министр вновь отметил, что среди военных США не было убитых. "Похоже, что эти российские средства ПВО не так уж хорошо сработали, не так ли?" - также утверждал Хегсет, выступая перед сотрудниками верфи в штате Вирджиния.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.