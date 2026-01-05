Kan: Нетаньяху попросил Путина передать, что Израиль не намерен атаковать Иран

По данным гостелерадиокомпании, премьер-министр Израиля озвучил такую просьбу из опасений, что Тегеран может превентивно атаковать еврейское государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента РФ Владимира Путина передать Тегерану сообщение, что Израиль не намерен нападать на Иран. С таким утверждением выступила со ссылкой на дипломатический источник гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, эта просьба была озвучена израильским премьером в ходе недавних телефонных разговоров с президентом РФ. Согласно информации Kan, Нетаньяху попросил Путина передать это сообщение Тегерану из опасений, что Иран может превентивно атаковать Израиль с целью предотвращения израильского удара. Вместе с тем гостелерадиокомпания отмечает, что израильский премьер, выступая 5 января в Кнессете (парламент), заявил, что Израиль передал Тегерану сигнал о том, что в случае нападения на еврейское государство последствия для Ирана будут "суровыми". По данным Kan, "представители политических кругов и силовых структур" Израиля "недавно провели обсуждение различных вопросов безопасности, в том числе и иранской проблематики".

Согласно информации на сайте Кремля, последний телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 15 ноября 2025 года.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших и существенного ущерба нет. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня 2025 года.

В конце 2025 года американский портал Axios выступил с утверждением, что Трамп и Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году.