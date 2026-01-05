Трамп: США могут субсидировать восстановление энергетики Венесуэлы

По мнению президента Соединенных Штатов, на это может уйти меньше 18 месяцев

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. США могут субсидировать участие нефтяных компаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Венесуэлы. Об этом в интервью телеканалу NBC News сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Телеканал отмечает, что, по мнению американского лидера, на это может уйти менее 18 месяцев. "Думаю, мы сможем это сделать за более короткий срок, чем этот, но это потребует больших финансовых затрат. Необходимо будет выделить огромные деньги, их потратят нефтяные компании, а затем они получат компенсацию от нас или за счет прибыли", - сказал Трамп.