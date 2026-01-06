Politico: Вашингтон хочет от Каракаса прекращения поставок нефти противникам США

Также должностные лица Соединенных Штатов хотят от и.о. президента Венесуэлы принятие мер по противодействию поставкам наркотиков и высылку иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных к Вашингтону

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти странам, которые США считают своими противниками. Об этом сообщила 5 декабря газета Politico.

По словам источников издания, "должностные лица США заявили Делси Родригес, что они хотят увидеть как минимум три шага с ее стороны: противодействие поставкам наркотиков, высылку иранских, кубинских и других агентов или сетей, враждебных по отношению к Вашингтону, а также прекращение поставок нефти противникам США". Газета не уточняет, о каких странах идет речь. Американские должностные лица в последние годы обычно называют противниками США Россию, Китай, Иран и КНДР.

Как уточняется в публикации, американская сторона также ожидает, что Родригес "в конечном счете обеспечит проведение свободных выборов и уйдет в отставку". Вместе с тем в материале говорится, что "сроки выполнения этих требований не являются жесткими и официальные лица подчеркивают, что в ближайшее время выборов [в Венесуэле] не будет". Как добавил источник газеты из числа американских должностных лиц, Вашингтон хочет от властей Венесуэлы шагов, соответствующих интересам США.

Трамп 3 января заявил, что поставки нефти в Китай из Венесуэлы будут продолжены. Он также подчеркнул, что США намерены продавать венесуэльскую нефть другим государствам и нарастить объемы этих поставок.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.