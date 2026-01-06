Белый дом: реальный мир управляется "силой и мощью"

Так замглавы администрации американского лидера Стивен Миллер ответил на вопрос, является ли исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес главой Боливарианской республики в настоящее время

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Законы реального мира свидетельствуют о том, что он управляется силой и мощью, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер

"Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира", - ответил он в интервью телекомпании CNN на вопрос о том, является ли исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес главой Боливарианской республики в настоящее время.