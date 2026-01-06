Белый дом: у США много рычагов давления на правительство Венесуэлы

По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, госсекретарь Марко Рубио ведет постоянную переписку с властями Боливарианской Республики

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении множество рычагов давления на правительство Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

"У нас в настоящее время есть много рычагов давления на оставшихся представителей правительства [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - сказала она, отметив, что госсекретарь США Марко Рубио ведет постоянную переписку с властями Боливарианской Республики.