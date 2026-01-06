Мачадо планирует "как можно скорее" вернуться в Венесуэлу

Оппозиционный экс-депутат парламента и лауреат Нобелевской премии мира покинула Боливарианскую Республику в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что планирует вернуться в Боливарианскую Республику как можно скорее.

"Я планирую вернуться в Венесуэлу как можно скорее", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Мачадо покинула Венесуэлу в 2025 году, чтобы прибыть в Осло и лично получить в декабре присужденную ей премию мира, однако на церемонию она не успела, награду приняла ее дочь. Ее текущее местоположение неизвестно.