WSJ: Трамп намекал компаниям США на изменения за месяц до операции в Венесуэле

По информации газеты, президент США сказал главам нескольких нефтяных фирм "быть готовыми" к переменам, однако деталей планов администрации он не раскрывал

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп за месяц до нападения США на Венесуэлу дал понять некоторым нефтяным компаниям, что в Боливарианской Республике грядут большие изменения. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, примерно за месяц до военной операции глава Белого дома сказал главам нескольких американских нефтяных компаний "быть готовыми" к тому, что в Венесуэле наступят большие перемены. Трамп не раскрывал им деталей планов американской администрации.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и его жена предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. Мадуро и Флорес не признали вину.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.