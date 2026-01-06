В Таиланде сообщили об ошибочном обстреле со стороны Камбоджи

Один военный получил незначительные ранения, сообщили таиландские Королевские сухопутные силы

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 6 января. /ТАСС/. Камбоджа открыла огонь по территории Таиланда по ошибке и сразу после инцидента связалась с таиландской стороной. Об этом сообщили Королевские сухопутные силы Таиланда.

"Расследование показало, что это был минометный снаряд, выпущенный из Камбоджи, в результате чего один таиландский военный получил незначительные осколочные ранения. Впоследствии камбоджийская сторона связалась с подразделениями в этом районе, заявив, что не намеревалась вести огонь по территории Таиланда. Она заявила, что инцидент был ошибкой. Находящиеся в этом районе военные подразделения Таиланда предупредили Камбоджу о необходимости проявлять осторожность и подчеркнули, что в случае повторения подобных инцидентов Таиланд может быть вынужден применить ответные меры в целях самообороны", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Таиланда ранее заявили, что Камбоджа нарушила режим прекращения огня в пограничном конфликте, обстреляв 6 декабря из миномета позиции таиландских войск в провинции Убонратчатхани.

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (08:00 мск) 27 декабря по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран.

Последний виток эскалации конфликта между странами начался с перестрелки на границе 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные обстреляли из артиллерии таиландские позиции в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в стране погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.