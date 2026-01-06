Ndeke Luka: избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов

Фостен-Арканжа Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%

НАЙРОБИ, 6 января. /ТАСС/. Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов, состоявшихся 28 декабря. Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka.

Президентские, парламентские и местные выборы прошли в ЦАР 28 декабря. На должность главы государства претендовали семь человек, в том числе Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться в третий раз. Срок президентского мандата составляет семь лет.