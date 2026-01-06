Вулин: ЕС требует предать Россию в обмен на евроинтеграцию

Особое внимание бывший вице-премьер Сербии уделил требованию Евросоюза ввести санкции против РФ

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Евросоюз требует от Сербии предать Россию в качестве условия продолжения евроинтеграции, при этом не предлагая Белграду никаких реальных выгод. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Европейский союз использует все средства давления, чтобы заставить Сербию не просто сделать выбор, ведь это не настоящий выбор, а предать Россию", - подчеркнул он.

"Речь не идет о том, что мы выбираем между двумя сторонами. Россия нам не делает никаких предложений, и Европейский союз нам не делает никаких предложений. Европейский союз требует от нас предать Россию, а Россия от нас не требует ничего. Европейский союз требует от нас - и это показывает, что представляет собой Европейский союз, насколько это глубоко лицемерная, глубоко антисербская организация", - отметил Вулин.

Особое внимание сербский политик уделил требованию ЕС ввести санкции против России. По его словам, такие меры не нанесут никакого ущерба Москве в отличие от Белграда. "Повредят ли эти санкции Российской Федерации? Нисколько. Россия не почувствует и даже не заметит, что мы ввели санкции. А приведет ли это к разгрому сербской экономики, к расколу сербского общества, к вызову серьезных в историческом смысле политических конфликтов, к полному изменению состояния нации? Да, приведет", - указал собеседник агентства.

Он выразил уверенность в том, что истинной целью подобной политики ЕС является не Россия, а Сербия. "Вы не воюете с Россией через Сербию - вы воюете с Сербией. Вы хотите уничтожить Сербию, а нынешняя ситуация - лишь удобный повод для этого, - подчеркнул бывший вице-премьер. - Какую Сербию вы хотите принять в Евросоюз? Экономически уничтоженную, политически раздробленную, расколотую и поссорившуюся? Такую Сербию вы не примете".

По его словам, цена, которую Брюссель требует за продолжение евроинтеграции, для Сербии неприемлема. "Цена конфликта <...> слишком высока - какие бы обещания нам ни давали", - заключил Вулин.