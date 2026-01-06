Литва готова направить на Украину до 150 военных в рамках гарантий безопасности

На Западе обсуждается модель предоставления Киеву гарантий безопасности на срок от 15 лет до 30 лет, отметила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите

ВИЛЬНЮС, 6 января. /ТАСС/. Литва в рамках гарантий безопасности готова направить на Украину до 150 военных с вооружением и боевой техникой. Об этом в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите.

"Мы высказываемся за максимально продолжительный срок гарантий, которые могут быть предоставлены Украине, и готовы участвовать в этом своим контингентом, - сказала она. - После достижения мира Литва готова направить на Украину до 150 солдат с вооружением и необходимой боевой техникой".

Как утверждала советник, на Западе обсуждается модель предоставления Киеву гарантий безопасности на срок от 15 лет до 30 лет.

Скайсгирите напомнила, что Вильнюс принял на себя обязательство оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% валового внутреннего продукта Литвы. "Принятого обязательства мы придерживаемся", - отметила Скайсгирите.

Согласно данным Минобороны, в 2025 году Литва направила на военную помощь Украине около 232 млн евро. Большая часть средств использована для приобретения боевой техники, которая затем была передана Украине. Киев также получил помощь в виде техники со складов армии Литвы, которую Вильнюс ранее закупал для своих вооруженных сил. Финансовая помощь также оказывалась в рамках программ подготовки украинских военных и их реабилитации, международной коалиции по разминированию, которую Литва возглавляет совместно с Исландией, на финансирование оборонной промышленности Украины и реконструкцию реабилитационного центра в Житомире.