TF1: Уиткофф и Кушнер примут участие во встрече "коалиции желающих" в Париже

Представители США впервые будут очно присутствовать на встрече "коалиции желающих", отмечает телеканал

Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Sean Gallup/ Getty Images

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие во встрече "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине во вторник в Париже. Об этом сообщил телеканал TF1.

По его данным, представители США впервые будут очно присутствовать на встрече "коалиции желающих", созданной весной 2025 года по инициативе Парижа и Лондона. Участвовать также будут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Марк Карни и Владимир Зеленский.

Как уточнил канал со ссылкой на Елисейский дворец, стороны обсудят "единое видение параметров предполагаемого прекращения огня, реакцию на его возможные нарушения и возможность развертывания многонациональных сил для подстраховки Украины". Что касается переброски войск, то, как пояснил TF1 один из советников Макрона, "будет объявлено только то, что позволяет военная тайна".

Ранее газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщила, что несколько государств Европы могут направить на Украину "от 10 тыс. до 15 тыс." военнослужащих в первые полгода после достижения договоренности о перемирии.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.