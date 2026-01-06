Мерц назвал критической ситуацию в некоторых областях германской экономики

Канцлер Германии подчеркнул, что меры, предпринятые кабинетом министров, пока не привели к повышению конкурентоспособности немецкой экономики

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает критической ситуацию в некоторых областях экономики ФРГ. Об этом он заявил в письме, адресованном депутатам Бундестага от блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдержки из которого приводит агентство DPA.

Глава правительства отметил, что все инициативы кабмина пока не улучшили конкурентоспособность германской экономики, а "ситуация в некоторых областях остается критической". "В этой связи в 2026 году нам придется сконцентрироваться на том, чтобы принять правильные политические и законодательные решения с целью коренного улучшения условий", - отметил Мерц.

В письме канцлер также заявил, что власти ФРГ якобы продолжат оказывать помощь Киеву, одновременно предпринимая усилия для достижения перемирия. "При этом мы проделываем нашу дипломатическую работу в сложных условиях", - утверждал он.