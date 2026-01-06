Вулин: попытки ревизии истории используются для ослабления Сербии и России

Важнейшей задачей Российского исторического общества является противодействие попыткам исказить прошлое, отметил бывший вице-премьер республики

БЕЛГРАД, 6 января /ТАСС/. Попытки пересмотра итогов мировых войн и фундаментальных договоренностей создают прямую угрозу будущему Сербии и России. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший вице-премьер республики, глава представительства Российского исторического общества (РИО) в Белграде Александар Вулин.

По его словам, важнейшей задачей РИО является противодействие попыткам исказить прошлое. "Одна из главных задач Российского исторического общества - недопущение ревизии истории. Истина о прошедших войнах, истина о нашем прошлом должна быть сохранена, если мы позволим изменить эту истину, мы тем самым оправдаем все то, что с нами происходит сегодня и что будет происходить в будущем", - подчеркнул Вулин.

"Сербия уже пережила несколько волн ревизии истории. Сначала мы - и сербы, и русские - пережили ревизию итогов Второй мировой войны. После объединения Германии был разрушен мировой порядок, основанный на ее результатах. Побежденная Германия стала победителем, а победившие Советский Союз и Югославия были разрушены. Это был реванш Германии. Так была завершена ревизия итогов Второй мировой войны", - указал глава общества.

"Затем началась ревизия итогов Первой мировой войны, в рамках которой Сербия должна нести ответственность за ее начало, как и Россия. А территории Королевства Сербии и Королевства Черногории, вошедшие в состав Югославии, словно исчезли, как будто их никогда не существовало. Как будто неизвестно, кто победил. В Первой мировой войне победила не Югославия - победили Королевство Сербия и Королевство Черногория. Эти два сербских государства внезапно исчезают", - продолжал он.

По мнению Вулина, следующим этапом может стать пересмотр решений Берлинского конгресса. "Теперь необходимо провести последнюю ревизию истории - ревизию Берлинского конгресса: вернуть нас к его итогам. Чтобы Сербия осталась без Воеводины, без связи с Черногорией, чтобы нам снова навязали Санджак в качестве барьера между Сербией и Черногорией, а Республика Сербская никогда больше не упоминалась, потому что якобы ее никогда и не существовало", - пояснил он.

Балканы во время Первой мировой

В Первой мировой войне Сербия и Черногория воевали на стороне Антанты. После упорных боев их территории были оккупированы Австро-Венгрией, а сербские войска отступили на побережье Адриатического моря через территорию Албании и были эвакуированы на греческий остров Корфу. Позднее армия Сербии была переброшена в район Салоник, где она вела боевые действия против болгарских и немецких сил. После прорыва фронта в 1918 году сербские войска быстро освободили свои территории и продолжили наступление в северном и западном направлениях.

В числе прочих они освободили исторические области Санджак и Воеводина. Сейчас автономный край Воеводина отличается неоднородным этническим составом населения и долгое время входил в состав Австро-Венгрии. Рашская область, или Санджак (главный город - Нови-Пазар), населена славянами, принявшими ислам во время турецкого ига. С начала 1990-х они именуют себя бошняками, тяготея к Боснии и Герцеговине и Турции. Ряд местных политических деятелей не скрывают сепаратистских настроений и добиваются формирования политической автономии.

Значение общества для сербов

"Именно поэтому Российское историческое общество так важно для Сербии - чтобы объяснить нашему народу и всему миру не то, что с нами уже произошло, а то, что с нами еще будет происходить в результате продолжающейся ревизии истории", - заявил Вулин. "Вот почему Российское историческое общество имеет такое значение, именно поэтому я возглавляю его с большой гордостью и желанием делать свою работу достойно", - добавил он.

"Я также хочу поблагодарить председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за оказанное нам большое доверие. Для сербов не только большая честь, но и мощный стимул защищать правду об истории, правду сербов и правду России", - заключил Вулин.