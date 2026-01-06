Лукашенко привел к присяге председателей Конституционного и Верховного судов

Аналогичную присягу принесли избранные судьи Конституционного суда Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик и Елена Семашко

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии и председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко привел к присяге председателя Верховного суда Андрея Шведа, который был избран на эту должность в декабре 2025 года.

На церемонии Лукашенко отметил, что он пообещал самому себе делать все возможное, чтобы в обществе соблюдалась справедливость. Он подчеркнул, что, хотя невозможно предусмотреть все в законах, основой работы должна оставаться справедливость, и это касается прежде всего судей, которые должны быть справедливы к людям и народу страны, сообщило агентство БелТА.

Также принес присягу избранный на пост председателя Конституционного суда Сергей Сивец. Аналогичные присяги дали избранные судьи Конституционного суда Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик и Елена Семашко.