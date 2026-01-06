ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ЕК дала согласие на создание хаба безопасности на Черном море

По словам румынского европарламентария Виктора Негреску, "для Румынии это крупнейшая стратегическая возможность укрепить роль в регионе"
Редакция сайта ТАСС
11:47

БУХАРЕСТ, 6 января. /ТАСС/. Еврокомиссия дала согласие на румынское предложение о создании европейского хаба морской безопасности на Черном море. Об этом сообщил румынский европарламентарий Виктор Негреску.

"Конкретный шаг для безопасности Черного моря и Румынии, - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Я получил официальный ответ от председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен на предпринятый мной демарш по созданию европейского хаба морской безопасности на Черном море. Ответ комиссии ясен: морской хаб может быть создан, ЕК поддерживает этот шаг, и это решение зависит от прибрежных государств-членов, а у Румынии есть все аргументы, чтобы принять у себя этот стратегический центр".

"Мы говорим о безопасности морских путей, защите критической инфраструктуры (кабели, энергия, порты), борьбе с гибридными угрозами и наращивании возможностей реагирования Евросоюза", - отметил евродепутат. "Для Румынии это и крупнейшая стратегическая возможность укрепить роль в регионе. Экспертиза, инвестиции и европейские возможности на национальной территории. Ясный сигнал, что Румыния находится не на периферии европейских решений, а в их центре".

"Теперь пора, чтобы власти Бухареста представили конкретный проект", - добавил Негреску.

Ранее президент Румынии Никушор Дан отметил, что создание хаба безопасности предусмотрено стратегией ЕС для Черного моря, и выразил желание, чтобы этот хаб находился на территории Румынии, в Констанце. 

