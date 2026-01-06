Президент Таудера: боевикам не удалось сорвать выборы в ЦАР

Население может безопасно и спокойно идти на выборы, отметил глава государства

БАНГИ /ЦАР/, 6 января. /ТАСС/. Боевики потерпели неудачу при попытке срыва президентских выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), которые состоялись 28 декабря. Об этом ТАСС заявил действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера.

"Единственным исключением стал инцидент, произошедший на крайнем юго-востоке страны, в Бунти, где бандиты попытались сорвать выборы, но в остальном все прошло как задумано, и наш план по обеспечению безопасности выборов был успешно реализован", - подчеркнул он.

Наиболее важно, что "население может безопасно и спокойно идти на выборы", отметил глава государства. "Единственное, что вызывает сожаление, так это то, что небольшой инцидент, совершенно незначительный, который произошел в одном отдельном регионе, почему-то сразу же раздувается СМИ. В Центрально-Африканской Республике даже несколько выстрелов в воздух могут вызвать напряженность среди населения, создать атмосферу опасений и страха. Однако этот инцидент никак не повлиял на общий ход выборов по всей стране", - добавил он.

Он отметил, что "нельзя допустить, чтобы этот важный избирательный процесс был омрачен подобным инцидентом, особенно учитывая, что спокойствие было быстро восстановлено". "Также недопустимо, чтобы СМИ раздували только этот эпизод, пытаясь создать негативное впечатление о ходе выборов в целом и очернить весь процесс", - заключил Туадера.

28 декабря 2025 года в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. 6 января Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов. Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.