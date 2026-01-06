Туадера назвал прошедшие в ЦАР выборы беспрецедентными

Организация и сам процесс прошли на должном уровне, отметил глава государства

БАНГИ /ЦАР/, 6 января. /ТАСС/. Действующий лидер Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в первом интервью после президентских выборов заявил ТАСС, что проведение президентских, парламентских и местных выборов в один день стало беспрецедентным для страны.

"Проведение четырех избирательных процессов в один день - это поистине беспрецедентное мероприятие для Центрально-Африканской Республики и является значительным вызовом. Тем не менее я полагаю, что страна, граждане Центрально-Африканской Республики, а также все учреждения, оказывавшие содействие, успешно справились с этой задачей. Организация и сам процесс прошли на должном уровне. Все структуры, задействованные в проведении выборов, смогли достичь поставленных целей", - сказал Туадера.

"Я хотел бы отметить, что выборы, состоявшиеся 28 декабря, являются важным событием для обеспечения мира и стабильности в Центрально-Африканской Республике", - добавил Туадера.

28 декабря 2025 года в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. 6 января Национальная избирательная комиссия в предварительном порядке объявила победу действующего главы государства. Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.