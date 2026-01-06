Туадера будет работать над укреплением стабильности в ЦАР

БАНГИ /ЦАР/, 6 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в интервью ТАСС, что в случае победы на выборах главы государства будет работать над укреплением стабильности в стране и бороться с коррупцией.

"У нас есть Национальный план развития на 2024-2028 годы, который был разработан при активном участии всех слоев населения страны и различных организаций. Этот план уже является нашим ориентиром и отражен в моем общественно-политическом проекте. Мы сосредоточим усилия на укреплении мира, стабильности и социальной сплоченности, действуя по нескольким ключевым направлениям, - сказал Туадера. - Среди них - справедливость, продолжение диалога с вооруженными группами, продвижение процесса разоружения, укрепление оборонных структур через подготовку и дополнительный набор кадров как в полицию, так и в другие ведомства. Мы также будем работать над созданием армии гарнизонного типа вместо экспедиционной".

Он уточнил, что это лишь некоторые из аспектов плана, касающихся безопасности.

Кроме того, отметил Туадера, сформированное правительство должно будет сосредоточиться на развитии человеческого капитала - это профессиональное обучение, образование, укрепление системы социальной защиты, а также развитие производственных отраслей. По его словам, "это необходимо для того, чтобы государство могло наращивать свои экономические возможности, особенно в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, водные и лесные ресурсы и торговля".

"Мы также намерены улучшить управление государством за счет реформ, в частности посредством цифровизации нашей администрации, борьбы с недобросовестным отношением к службе, коррупцией и другими подобными явлениями, чтобы обеспечить государству возможность собирать налоги", - указал он.

Кроме того, важное место занимают инфраструктурные проекты: дороги, другие объекты инфраструктуры, что как раз будет способствовать улучшению путей сообщения, а также развитию телекоммуникаций, заключил Туадера.

О выборах в ЦАР

28 декабря 2025 года в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. 6 января Национальная избирательная комиссия в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов. Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.