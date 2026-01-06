В Литве перехватили очередные метеозонды с контрабандой

В Варенском районе обнаружили 3 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками

ВИЛЬНЮС, 6 января. /ТАСС/. Пограничники Литвы перехватили метеорологические зонды с контрабандными сигаретами, запущенные с территории соседнего государства. Об этом сообщило МВД балтийской республики.

"В ночь на вторник сотрудники пограничной охраны перехватили первую в текущем году посылку контрабандных сигарет. В Варенском районе, прилегающем к территории Белоруссии, были обнаружены 3 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Груз был прикреплен к двум метеозондам с устройством GPS", - говорится в сообщении.

Предыдущий перехват состоялся 20 декабря прошлого года. Всего в 2025 году на литовской территории были найдены 630 воздушных шаров и перехвачены 1,4 млн пачек контрабандных сигарет. В 2023 году власти Литвы засекли 3 метеозонда, в 2024 году - 226, в 2025 году - 635.