Орбан заявил о росте "финансовых аппетитов" украинцев

Будапешт не будет принимать участие в финансировании Киева, указал премьер-министр Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недоумение по поводу просьбы Украины к странам Запада предоставить ей в течение 10 лет $800 млрд на цели восстановления. Глава правительства назвал это "ошеломляющей суммой", дав понять, что Будапешт не будет принимать участие в финансировании Киева.

"Украинцы представили новый счет. На этот раз на сумму $800 млрд. Именно столько им понадобится в течение следующих 10 лет, чтобы обеспечить функционирование своей страны. Ошеломляющая сумма. Это почти в четыре раза больше годового ВВП Венгрии", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил 3 января о достижении договоренности с представителями стран ЕС о выделении Киеву в течение 10 лет финансовой помощи на $800 млрд. По замыслам украинских властей, это должно стать частью так называемого мирного плана, который они представили 24 декабря на переговорах в США.

"Именно поэтому в декабре брюссельские чиновники стремились любой ценой разморозить российские активы и хотят коренным образом пересмотреть следующий бюджет ЕС. Украинские аппетиты растут", - отметил Орбан.

5 января, выступая в Будапеште на большой пресс-конференции, он заявил, что в 2026 году Венгрия не намерена финансировать Украину и поддерживать продолжение там вооруженного конфликта.

Так называемый мирный план Украины из 20 пунктов предусматривает, в частности, предоставление ей "глобального пакета" помощи и создание фондов в размере $800 млрд в целях восстановления страны.