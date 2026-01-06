МИД Катара: для перехода ко второму этапу урегулирования в Газе есть препятствия

Официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари отметил, что по многим спорным вопросам удалось достичь консенсуса

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 6 января. /ТАСС/. Переговоры об урегулировании конфликта в секторе Газа продолжаются, однако для перехода ко второму этапу реализации соглашения о прекращении огня сохраняется ряд препятствий. Об этом сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Катар совместно с посредниками в Египте, Турции и США с самого первого дня вступления в силу соглашения работает над переходом ко второму этапу [сделки] через контакты между различными сторонами. Эти контакты все еще продолжаются, но, как мы упоминали ранее, остается много препятствий", - сказал он на брифинге. Дипломат отметил, что по многим спорным вопросам удалось достичь консенсуса, однако "все еще ведутся дискуссии" относительно перехода ко второму этапу.

Комментируя ситуацию вокруг КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа, аль-Ансари уточнил, что Доха работает с партнерами для открытия погранперехода и увеличения объемов поступающей через него гуманитарной помощи. "Открытие КПП Рафах равносильно достижению второго этапа соглашения. В настоящее время нет ничего нового, о чем можно было бы объявить, но мы подтверждаем, что контакты в этом направлении продолжаются", - добавил он.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.