SANA: курды ударили по позициям армии Сирии в Алеппо

Погиб один военный

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 6 января. /ТАСС/. Формирования курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) нанесли удары с помощью беспилотников по позициям сирийской армии в городе Алеппо. Как передает агентство SANA, погиб один военнослужащий, несколько получили ранения.

По информации агентства, удары были нанесены в районе курдского квартала Шейх-Максуд. После атаки формирований СДС власти приняли решение перекрыть дорогу Алеппо - Газиантеп (город на юге Турции).

В понедельник бойцы СДС нанесли удар по посту военной полиции в районе Дейр-Хафер, расположенному на линии соприкосновения курдских отрядов с правительственными войсками. Ранения получили трое сирийских военнослужащих.

Последний интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зарегистрирован в Алеппо 22-23 декабря прошлого года. Под обстрелы попали курдские кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд, а также соседние с ними городские районы Шейх-Таха, Эль-Джамилия и Сирьян. По данным МВД, погибли 2 мирных жителя, 23 получили ранения.