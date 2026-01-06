ЕК: ЕС не меняет позицию и поддерживает территориальную целостность Дании
БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. ЕС не меняет свою позицию и поддерживает территориальную целостность Дании и принадлежность ей Гренландии после новых заявлений представителей руководства США о необходимости передачи Гренландии под американский контроль. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
"Суверенитет и территориальная целостность - это фундаментальные ценности, не только для Евросоюза, но и для всего мира. Народ Гренландии имеет нашу полную поддержку. Гренландия является автономной территорией в составе Дании и частью Евросоюза", - сказала она, отвечая на многочисленные вопросы журналистов об открыто декларируемом намерении США получить контроль над Гренландией.
Хиппер отказалась комментировать заявления заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, который поставил в интервью телеканалу CNN под сомнение право Дании на владение Гренландией.
"Мы не даем комментарии на другие комментарии", - сказала Хиппер в ответ на этот вопрос.