ЕК: ЕС не меняет позицию и поддерживает территориальную целостность Дании

При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер отказалась комментировать заявления замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, который поставил под сомнение право Дании на владение Гренландией

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 января. /ТАСС/. ЕС не меняет свою позицию и поддерживает территориальную целостность Дании и принадлежность ей Гренландии после новых заявлений представителей руководства США о необходимости передачи Гренландии под американский контроль. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Суверенитет и территориальная целостность - это фундаментальные ценности, не только для Евросоюза, но и для всего мира. Народ Гренландии имеет нашу полную поддержку. Гренландия является автономной территорией в составе Дании и частью Евросоюза", - сказала она, отвечая на многочисленные вопросы журналистов об открыто декларируемом намерении США получить контроль над Гренландией.

Хиппер отказалась комментировать заявления заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, который поставил в интервью телеканалу CNN под сомнение право Дании на владение Гренландией.

"Мы не даем комментарии на другие комментарии", - сказала Хиппер в ответ на этот вопрос.