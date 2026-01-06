В Бранденбурге развалилась коалиция социал-демократов и партии Вагенкнехт

По факту пока в земле будет работать правительство меньшинства

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Единственная существовавшая на региональном уровне в ФРГ коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") развалилась спустя чуть более года деятельности в Бранденбурге. Как передает агентство DPA, премьер земли Дитмар Войдке (СДПГ) заявил в Потсдаме о прекращении сотрудничества двух политических сил.

Ранее из BSW вышли несколько депутатов ландтага (земельного парламента), и таким образом правящий альянс лишился большинства. "После этого распада фракции основы для сотрудничества в коалиции, основы для работы на базе демократического большинства нет", - констатировал глава Бранденбурга. "Тем самым нет и основы для коалиционного договора", - добавил он.

По факту пока в земле будет работать правительство меньшинства. Войдке сообщил, что проведет переговоры с христианскими демократами на предмет возможности формирования коалиции с ними. В то же время проведение досрочных выборов он исключил.

Коалиция в составе СДПГ и BSW в Бранденбурге была создана в декабре 2024 года и имела большинство лишь в два голоса. В ноябре этого года возник кризис после того, как четыре депутата вышли из BSW, обвинив партию в "авторитарных тенденциях". Двое позже снова вернулись в ее ряды. В минувший понедельник из BSW вышел бывший глава ее подразделения в Бранденбурге, заместитель премьера земли Роберт Крумбах. Он перешел в стан социал-демократов. СДПГ поставила BSW ультиматум, требуя от всех ее депутатов заявить о приверженности коалиции. Партия Вагенкнехт отказалась это сделать.