Эксперт Вазагов: вторжение Грузии в Цхинвал стало точкой невозврата в единое государство

Он отметил, что к началу 1990-х отношения Южной Осетии и Грузии во многом напоминали ситуацию, сложившуюся после 2014 года в Донбассе

ЦХИНВАЛ, 6 января. /ТАСС/. Открытая вооруженная агрессия Грузии в отношении Республики Южная Осетия 6 января 1991 года вывела грузино-осетинский конфликт из плоскости политического давления, стала точкой невозврата в единое государственное пространство. Таким мнением поделился с ТАСС начальник информационно-аналитического отдела администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.

"Юбилей трагических событий января 1991 года в Южной Осетии - не просто важная веха в новейшей истории осетинского народа, а принципиальный политический рубеж, обозначивший переход грузино-осетинского конфликта из плоскости административного, политического и идеологического давления в фазу открытой вооруженной агрессии и геноцида. Вводу грузинских вооруженных формирований в Цхинвал в ночь на 6 января предшествовали несколько лет оголтелой антиосетинской кампании, развязанной грузинскими националистами", - сказал Вазагов.

Он отметил, что к началу 1990-х отношения Южной Осетии и Грузии во многом напоминали ситуацию, сложившуюся после 2014 года в Донбассе. Вазагов подчеркнул, что постановление Верховного Совета Грузинской ССР от 11 декабря 1990 года об упразднении автономии Южной Осетии стало "сознательным демонтажем правовых основ сосуществования и сигналом о начале силового сценария". "Для жителей Южной Осетии январь 1991 года стал точкой невозврата, доказавший безальтернативность создания собственной государственности. И дальнейшие шаги - референдум 19 января 1992 года, акт о государственной независимости и ориентация на воссоединение с Северной Осетией в составе России стали не спонтанным политическим выбором, а прямым следствием пережитой трагедии", - подчеркнул собеседник агентства.

Грузино-осетинский конфликт

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдией за выход из СССР привели к резкому обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Грузинской ССР. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.