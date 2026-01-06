Туск считает, что претензии США по Гренландии лишают смысла существование НАТО

В Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране, заявил польский премьер

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Претензии США на Гренландию подрывают устои НАТО, лишая смысла существование организации. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом на встречу европейских лидеров в Париже.

"Ни один член НАТО не может угрожать или нападать на другого члена альянса, иначе НАТО потеряла бы свой смысл", - отметил Туск на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. "Дания, конечно же, может рассчитывать на солидарность всей Европы, у меня нет в этом сомнений", - добавил польский премьер. "В Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране", - подытожил Туск.

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер постоянно возвращается к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.