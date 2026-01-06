Эксперт Вазагов: события 1991 года в Южной Осетии не получили оценки в Грузии

Энергетическая, информационная и продовольственная блокада Южной Осетии длилась 1,5 года, напомнил политолог

Редакция сайта ТАСС

ЦХИНВАЛ, 6 января. /ТАСС/. Грузия все еще не дала политической оценки вооруженной агрессии в отношении Южной Осетии 6 января 1991 года. Такое мнение высказал ТАСС очевидец событий, югоосетинский политолог Алан Джуссоев.

"Утром 6 января 1991 года в Цхинвал въехали более 150 автобусов с 6 тыс. вооруженных людей. Местное население быстро самоорганизовалось, появились отряды самообороны, были установлены пикеты и баррикады. Началась длительная блокада Южной Осетии - энергетическая, информационная и продовольственная, которая длилась 1,5 года, до ввода российских миротворческих сил 14 июля 1992 года. Все эти трагические события на сегодняшний день не получили политической оценки в Грузии", - сказал он.

26 января югоосетинские ополченцы освободили Цхинвал, но длительное противостояние между Грузией и Южной Осетией продлилось до 15 августа 2008 года. "Из более чем 160 тыс. людей, которые писали национальность - осетин, сегодня, по данным переписи, в Грузии проживает только 14 тыс. Из этих 160 тыс. осетин к 1992 году Организацией Объединенных Наций на территории Северной Осетии беженцами были зарегистрированы 102 тыс. человек, это не считая тех, которые выехали в другие регионы России и не зарегистрировались как беженцы", - добавил Джуссоев.

История конфликта

В конце 1980-х годов радикальные действия грузинского движения во главе со Звиадом Гамсахурдией за выход из СССР привели к резкому обострению отношений грузин с абхазами и осетинами, имевшими автономные образования в составе Грузинской ССР. Вскоре Южная Осетия объявила о независимости от Грузии, а Тбилиси 10 декабря 1990 года официально упразднил осетинскую автономию. Политическая борьба переросла в вооруженный конфликт, усилившийся после распада Советского Союза.

Конец боевым действиям был положен 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения, которое предусматривало создание специального органа для урегулирования конфликта - смешанной контрольной комиссии. 14 июля 1992 года был прекращен огонь, в зону конфликта были введены смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.