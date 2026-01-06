Figaro: разногласия в "коалиции желающих" по вопросу помощи Киеву углубляются

По информации газеты, крупнейшими донорами Украины являются республики Балтии, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, собрались в Париже на фоне углубления разногласий по вопросу размера поддержки Киева. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, скандинавские и балтийские государства упрекают Францию и Германию в недостаточной помощи Украине. Страны Северной Европы и государства, граничащие с Россией, жалуются на то, что несут непропорционально большую нагрузку.

Как указывает издание, в пересчете на долю ВВП Дания (3%) делает в 10 раз больше, чем Франция (0,29%). Крупнейшими донорами Украины также являются республики Балтии, Швеция, Финляндия, Нидерланды и Польша. По информации газеты, их лидеры за кулисами убеждают Великобританию, Германию и Францию увеличить свой вклад. Кроме того, Италия и Испания, несмотря на публичные заявления, находятся в хвосте доноров (0,14% и 0,12% ВВП соответственно). Недовольство партнеров также вызывает отказ Франции, Великобритании и Италии от участия в закупках американского оружия для Украины.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, напоминает Le Figaro, США прекратили прямую помощь Украине, за исключением логистической поддержки в сфере разведки и спутниковых телекоммуникаций. Американская администрация сознательно переложила основное бремя на плечи европейцев, одновременно стремясь извлечь финансовую выгоду. В этом контексте наблюдатели высказывают сомнения в том, что во вторник в Париже "коалиции желающих" удастся прийти к согласию относительно равного распределения усилий, направленных на поддержку Киева. Единственным итогом встречи видится создание координационной группы для контактов с США, которые пока не изъявили желания войти в коалицию.