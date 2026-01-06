Депутат Рады Железняк: Умерова уволят с должности секретаря СНБО Украины

Рустема Умерова переведут на должность советника Владимира Зеленского по безопасности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Рустем Умеров может покинуть пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) и стать советником Владимира Зеленского по безопасности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Будут менять секретаря СНБО (кстати, легче перечислить людей, которым еще не предложили этот пост за последнее время)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его информации, Умерова переведут на должность советника Зеленского по безопасности.

Также, по данным Железняка, могут смениться несколько министров, в первую очередь, глава министерства образования и науки Оксен Лисовой.

В начале января Зеленский уже провел ряд кадровых перестановок. Он снял с должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова и назначил его главой своего офиса. На место Буданова в ГУР был назначен бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Зеленский также сообщил, что председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД. После этого Зеленский объявил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль будет предложен на пост вице-премьера и министра энергетики, а пост главы Минобороны он предложил действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

На этом перестановки не закончились, и 5 января стало известно, что в отставку под давлением Зеленского подал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Исполняющим обязанности главы спецслужбы назначен начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара.