NYT: Украина столкнулась с вакуумом власти в последние несколько недель

Задержки с заполнением должностей могут привести к неэффективности работы правительства, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

Здание правительства Украины © Роман Канащук/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается заполнить образовавшийся на Украине вакуум власти с помощью кадровых перестановок. Такое мнение в воскресенье выразила газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, в разгар массовых отключений электроэнергии страна осталась без министра энергетики. Кроме того, не было на Украине и министра юстиции из-за разгоревшегося коррупционного скандала, а также главы офиса Зеленского, который бы вел переговоры с США.

По мнению аналитиков, задержки с заполнением должностей могут привести к неэффективности работы правительства. При этом, как отмечает NYT, некоторые кандидаты неохотно занимают министерские посты. Подобная ситуация сложилась из-за активизации мирных переговоров, приведшей к началу обсуждения выборов на Украине, в результате чего мало кто готов занять министерские в сложившихся условиях. Кроме того, ситуацию усугубляет недавний коррупционный скандал, заставивший "многих законодателей перестраховываться".

2 января Зеленский провел ряд кадровых перестановок. С должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины был снят Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), назначенный главой офиса Зеленского. Место Буданова занял Олег Иващенко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки. Зеленский также сообщил, что председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко перейдет на работу в МВД, а кандидатура на освобождаемый им пост будет предложена в скором времени.

Кроме того, министром обороны Украины Зеленский предложил стать министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а кандидатуру действующего министра обороны Дениса Шмыгаля Зеленский предложил на пост вице-премьера и министра энергетики страны.