Боррель: США больше не являются главным союзником Евросоюза

Экс-глава европейской дипломатии подчеркнул, что в случае возможной интервенции США на Гренландию, ЕС не должны остаться в стороне от конфликта

МАДРИД, 6 января. /ТАСС/. ЕС должен самостоятельно поддерживать свою обороноспособность, поскольку Соединенные Штаты больше не являются главным союзником Евросоюза. Такое мнение выразил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Американцы больше не рассчитывают на европейцев. США больше не являются нашим великим союзником. Мы переживаем новую главу в реальности, которая все яснее показывает, что мы должны обеспечивать свою оборону собственными силами", - заявил Боррель в интервью испанской газете El País.

Он подчеркнул, что в случае возможной интервенции США на Гренландию, ЕС не должны остаться в стороне от конфликта: "Что мы будем делать, если [американские] морские пехотинцы высадятся в Гренландии ? Мы просто скажем, что нужно уважать территориальную целостность?"

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

6 января представитель Еврокомиссии Анита Хиппер выступила с заявлением, что ЕС поддерживает территориальную целостность Дании и принадлежность Гренландии.