Syria TV: число жертв обстрела курдами жилых кварталов Сирии возросло до трех

Бойцы СДС обстреляли квартал Эль-Мидан

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере трое мирных жителей погибли, еще двое ранены в результате обстрела формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) жилых кварталов сирийского города Алеппо. Такие данные приводит телеканал Syria TV со ссылкой на медиков.

Ранее телеканал "Аль-Ихбария" сообщал, что при обстреле СДС квартала Эль-Мидан две женщины погибли и один ребенок получил ранения.

По информации Syria TV, ожесточенные перестрелки между бойцами СДС и правительственными силами идут в окрестностях населенных курдами кварталов Ашрафия и Шейх-Максуд. Как сообщил со ссылкой на военный источник телеканал Al Hadath, сирийская армия в ответ на нарушение режима перемирия со стороны курдских формирований уничтожила склад боеприпасов СДС в районе Шейх-Максуда.

Во вторник СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил в окрестностях Шейх-Максуда. В результате ударов погиб один военнослужащий, несколько получили ранения.

Последний интенсивный обмен ударами между СДС и войсками переходного правительства был зарегистрирован в Алеппо 22-23 декабря прошлого года. Под обстрелы попали курдские кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд, а также соседние с ними городские районы Шейх-Таха, Эль-Джамилия и Сирьян. По данным МВД, погибли 2 мирных жителя, 23 получили ранения.