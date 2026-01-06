Мерц: Гренландия принадлежит своему народу

Безопасность в Арктике остается важным приоритетом для Европы, подчеркнул канцлер ФРГ

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Гренландия принадлежит своему народу, а безопасность в Арктике следует обеспечивать совместными усилиями НАТО, включая США.

"Безопасность в Арктике остается важным приоритетом для Европы. Мы едины во мнении: Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики нужно обеспечивать вместе с партнерами по НАТО, в том числе с США. Гренландия принадлежит ее народу", - написал Мерц в X.

Ранее лидеры Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши и Франции выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что "принятие решений о делах, которые касаются Дании и Гренландии, - это исключительно прерогатива Дании и Гренландии". В документе отмечается значение соблюдения принципов Устава ООН - суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

4 января президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтону необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Американский лидер неоднократно возвращался к теме присоединения острова. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.