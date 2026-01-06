Трамп сообщил о начале расследования мошенничества в Калифорнии

При этом президент США не уточнил, о каком именно предполагаемом преступлении идет речь

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после скандала вокруг хищения средств государственных программ в штате Миннесота сообщил о начале расследования в отношении предполагаемого мошенничества в Калифорнии.

"Калифорния под руководством губернатора Гэвина Ньюсома (представляет Демократическую партию - прим. ТАСС) более коррумпирована, чем Миннесота, если это вообще возможно? Расследование мошенничества в Калифорнии началось", - написал он в Truth Social. При этом он не уточнил, о каком именно предполагаемом преступлении идет речь.

Накануне американский лидер сообщил, что губернатор Миннесоты и бывший кандидат на пост вице-президента от Демократической партии Тим Уолц был "пойман с поличным" на фоне скандала с хищением десятков миллиардов долларов. Глава Миннесоты ранее заявил, что не будет баллотироваться на третий срок из-за давления со стороны республиканцев и разразившегося в штате в декабре 2025 года скандала, связанного с хищением бюджетных средств и мигрантами из Сомали.

2 декабря Министерство финансов и комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности начали расследование в отношении Уолца по делу о мошенничестве со средствами налогоплательщиков на сумму более $1 млрд. 31 декабря пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США проведет расследование о случаях крупномасштабного мошенничества в ряде поддерживающих демократов "синих штатов". Она отметила, что в их числе будут Калифорния и Нью-Йорк, однако "Миннесота находится во главе списка".

Ранее в Миннесоте была выявлена крупная мошенническая схема, связанная с программой продовольственной помощи детям, в результате которой значительная часть средств налогоплательщиков была выведена за рубеж, потрачена на покупку недвижимости и автомобилей. В настоящее время в штате разгорается новый скандал, связанный с фактически не работающими детскими садами, которые тем не менее получают субсидии как от штата, так и от федеральных властей.