Армия Израиля заявила об ударе по Ливану для устранения радикалов "Хезболлах"

Речь идет о районе Хербет-Селем

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по Ливану. Как сообщила армейская пресс-служба, целью атаки являлась ликвидация группы участников вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".

"В ответ на продолжающиеся нарушения со стороны "Хезболлах" соглашения о прекращении огня Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам "Хезболлах" в районе Хербет-Селем на юге Ливана", - говорится в заявлении военных.