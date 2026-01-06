Sky: Трамп уверен в возможности присоединения Гренландии из-за слабости Европы

Вашингтону сойдет с рук захват территорий в Арктике, отмечает телеканал

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может присоединить Гренландию, поскольку убежден, что остальные страны - члены НАТО нуждаются в Вашингтоне больше, чем американские власти в них. Такое мнение выразила журналист британского телеканала Sky News Дебора Хейнс.

"Становится все более ясно, что Дональд Трамп серьезно настроен забрать Гренландию у союзника по НАТО Дании, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит альянс. Президент США знает, что ни одна европейская страна не попытается серьезно остановить его силой, потому что проиграет. Вероятно, он ставит на то, что Вашингтону сойдет с рук захват территорий в Арктике, поскольку остальные [страны - члены] НАТО нуждаются в США больше, чем он в них", - указала корреспондент.

Хейнс подчеркнула, что европейские страны, включая Великобританию, сильно зависят от США в вопросе обороны. По ее словам, ситуация вокруг Гренландии должна вынудить государства НАТО активнее развивать собственный военный потенциал.

4 января Трамп заявил журналистам, что Вашингтону необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По версии главы вашингтонской администрации, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.